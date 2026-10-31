Президент США Дональд Трамп розкритикував прихильників посилення санкцій проти росії, назвавши їх «дурними людьми». Він заявив, що такі обмеження могли б завадити звільненню американця Стівена Хаббарда, якого утримували в російській в’язниці.

Про це Трамп сказав під час виступу, трансляцію якого вів Білий дім, передає «Слово і Діло».

Американський президент заявив, що вважає «дурними людьми» тих, хто хотів, аби він посилив санкції проти рф.

«Дурні люди хотіли, щоб я запровадив санкції проти росії», – заявив американський президент.

За його словами, у Москві лише сміються з таких обмежень.

Трамп пояснив свою позицію ситуацією зі Стівеном Хаббардом. Він зазначив, що було б дивно одночасно просити російського президента володимира путіна звільнити американця та запроваджувати нові санкції проти рф.

Як відомо, 74-річний Стівен Хаббард – колишній учитель із Мічигану. У квітні 2022 року російські військові захопили його в Україні. Згодом російська влада засудила чоловіка за нібито найманство на боці України. США визнали його незаконно утримуваним. Хаббарда звільнили 21 жовтня під час візиту спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа до Санкт-Петербурга.

Як повідомляло Інше ТВ, раніше Трамп заявив, що не ухвалив остаточного рішення щодо санкцій проти Росії