У Стамбулі 31 жовтня відбудуться переговори Президента України Володимира Зеленського з його турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як повідомив голова Управління з комунікацій адміністрації президента Туреччини Бурханеттін Дуран, основними темами зустрічі стануть російсько-українська війна, безпека в Чорному морі та подальший розвиток двосторонньої співпраці, пише ZN.ua з посиланням на Anadolu.

За його словами, особливу увагу під час переговорів приділять російсько-українській війні та ситуації з безпекою в Чорноморському регіоні. Ці питання мають стратегічне значення для обох держав, зокрема з огляду на безпеку судноплавства та міжнародної торгівлі.

На початку жовтня Ердоган уже обговорював ситуацію в Чорному морі під час телефонної розмови з президентом Росії Владіміром Путіним.

Водночас Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ Кая Каллас закликала міжнародну спільноту сприяти відновленню повноцінного торговельного маршруту через Чорне море.

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