Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України солдату 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Костянтину Власенку, який 491 добу виконував завдання на позиції. З них 232 доби – сам, маючи важке поранення та постійно приховуючись від росіян.

Про це йдеться в повідомленні Офісу Президента України, передає Інше ТВ.

Костянтин Власенко з 3 червня 2025 року до 15 лютого 2026 року безперервно перебував на вогневій позиції «Вертун» поблизу села Синьківка на Харківському напрямку. Попри постійні російські обстріли не давав ворогу здійснювати будь-які маневри, знищував його живу силу й техніку ще на підступах до позицій. Костянтин Власенко також корегував роботу вогневих засобів і БпЛА свого підрозділу.

П’ятнадцятого лютого цього року російські дрони та артилерія повністю знищили позицію «Вертун». Костянтин Власенко разом із побратимом вижили, але під час відходу потрапили під атаку ворожих дронів. Солдат Власенко зазнав важких вогнепальних поранень обох ніг, а його побратим зник безвісти.

Костянтин Власенко знайшов укриття поблизу школи, де сам надав собі медичну допомогу. Захисника намагалися вивезти за допомогою НРК, але ворог знищив комплекс іще до того, як він дістався позиції. Будь-якими іншими засобами евакуацію провести було неможливо. Серед варіантів розглядали й пішу евакуацію, але йти до позиції було дуже ризиковано через постійні російські обстріли.

Гангрена в солдата спричинила втрату стопи, а другу йому довелося власноруч ампутувати через поранення. Попри це Костянтин Власенко продовжував приховано спостерігати за ворогом і надавав важливу інформацію побратимам.

Четвертого жовтня Костянтина Власенка вдалося евакуювати завдяки спільним зусиллям 2-го механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка та 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Підготовка до цієї операції тривала кілька місяців та об’єднала воїнів різних підрозділів і виробника модульних безпілотних систем.

Для евакуації був використаний новий важкий багатофункціональний гексакоптер Heavy Shot «Аюдаг-6», який допомогли переобладнати та адаптувати для транспортування захисники 92-ї ОШБр. Технічну підготовку борту до виконання цієї операції провели побратими Костянтина Власенка Юрій Гапонюк і Дмитро Мельничин. На землі евакуацію забезпечувала група, якою керував старший солдат Василь Прокопивнюк. Безпосередньо керував гексакоптером старший солдат Сергій Стоян. Операція тривала трохи більш ніж годину. Після її завершення солдат Руслан Чернов надав Герою першу медичну допомогу та забезпечив його евакуацію до медзакладу.

30 жовтня Глава держави відзначив медаллю «За врятоване життя» старшого солдата Сергія Стояна. Всі інші учасники цієї унікальної операції з порятунку життя українського воїна також будуть відзначені державними нагородами. Подання на них уже готові.

Як повідомляло Інше ТВ, В Україні вперше коптером Heavy Shot евакуювали воїна, який провів 491 день у сірій зоні та втратив кінцівки, – деталі операції (ФОТО)