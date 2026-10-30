На заводі у фінському місті Іматра людиноподібних роботів відправили до сталеливарної пічки, відтворивши знамениту сцену з «Термінатора 2». Перший робот спустився в розплавлений метал на ланцюзі, піднявши великий палець, інші вже стрибнули самі. Один із них навіть зробив переворот у повітрі.

Про це повідомляє «Європульс», передає Інше ТВ.

Роботи належали американській компанії Figure AI. Компанія виводила з експлуатації роботів F.02 у міру того, як зростав парк нових моделей F.03, а зберігати F.02 у штаб-квартирі вже не вистачало місця.

Розібрати роботів компанія теж не хотіла — вони мали деталі власної розробки та інші технології, які вона прагнула захистити від конкурентів. Тому переплавлення стало єдиним способом знищити обладнання.

Ідею такого прощання запропонував Арнольд Шварценеггер. Він навіть знявся в ролику – в вогнестійкому костюмі він супроводжує робота до печі і разом із ним піднімає великий палець. У фіналі актор знімає захисний щиток і повідомляє, що модель Figure 02 виведена з експлуатації.

Знімальній групі відвели 24 години та шість так званих плавок. Під час кожної їх розплавлена ​​до 1800 градусів сталь залишалася рідкої близько 20 хвилин, а потім починає покриватися твердою кіркою. Через спеку та електромагнітні поля частина камер та іншої апаратури вийшла з ладу.

Перед поїздкою до Фінляндії інженери відпрацьовували із роботами стрибки на великі надувні мати. Під час навчання моделі штучного інтелекту руху каскадерів використовували як зразок.

Роботів Figure 02 створювали для роботи на виробництві та виконання інших завдань, що потребують людських рук та рухів. Наприклад, на автомобільному заводі США роботи встановлювали листові металеві деталі в пристосування для зварювання. Компанія також випробовувала ці моделі для побутових та логістичних завдань.

Метал після плавки відправили із Фінляндії до США. Figure AI планує виготовити із нього пам’ятні предмети. Декілька роботів F.02 залишили на зберігання в штаб-квартирі компанії.

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