Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, ведмеді цього року почали активніше нападати на людей. Так, у РФ з весни до кінця вересня 2026 року ведмеді вбили в Росії 22 людини в 11 регіонах. Але й у Японії кількість випадків появи ведмедів біля людського житла значно зросла, тому там вирішили взятися за охорону людей від диких звірів системно.

Японські дослідники розробляють роботизованих собак, які мають самостійно патрулювати околиці міст і ферм та відлякувати ведмедів. У разі небезпеки один робот зможе викликати інших, щоб разом створити сильніший звуковий ефект.

Про це пише SoraNews24 і Експерт.

Розробка отримала назву Hacchan і була представлена на конкурсі Bear-Tech Solution Contest, організованому Університетом префектури Акіта. Загалом на конкурс подали 41 пропозицію, а найперспективніші проєкти показали 13 жовтня в місті Акіта.

Hacchan — чотириногий робот, поведінка якого натхненна мисливськими собаками породи акіта-іну. Він оснащений камерою для виявлення ведмедів і динаміком, через який відтворюватиме гучний собачий гавкіт.

Якщо робот помітить ведмедя, він має передати дані про своє місцезнаходження та викликати інші пристрої. Кілька роботів зможуть діяти як зграя, посилюючи шум і намагаючись змусити тварину повернутися до лісу.

Система також збиратиме інформацію про місця появи ведмедів та їхню поведінку. Ці дані планують використовувати для того, щоб роботи ефективніше й автономніше патрулювали території поблизу людських поселень.

Розробники наголошують, що Hacchan створюють як нелетальний засіб захисту. Його завданням буде відлякувати ведмедів, а не завдавати їм шкоди.

За словами представника університету Масаюкі Йосіди, польові випробування роботів планують розпочати до кінця 2026 року. Під час них перевірять, наскільки добре пристрої виявляють ведмедів, координуються між собою та захищають території біля населених пунктів.