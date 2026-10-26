У межах реалізації оперативної інформації слідчі слідчого управління обласного главку поліції за оперативного супроводу співробітників управління карного розшуку та силової підтримки спецпризначенців роти поліції особливого призначення під процесуальним керівництвом Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону провели санкціонований обшук за місцем 32-річного мешканця Вознесенського району.

У ході слідчих дій правоохоронці вилучили більше чотирьох кілограмів канабісу у різному вигляді, повідомили в поліції Миколаївської області.

Поліцейські затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів без мети збуту в особливо великих розмірах.

За скоєний злочини йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Триває досудове розслідування.

Як повідомляло Інше ТВ, Більше тони канабісу вилучила поліція за результатами операції “Джентльмени” (ФОТО, ВІДЕО)