25 жовтня та в ніч на 26 жовтня підрозділами Сил оборони України уражено вузол зв’язку підрозділу армії рф у районі Мелітополя Запорізької області.

Це порушує зв’язок і управління військами противника, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також було уражено пункти управління окупантів у районі Мирнограда Донецької області та в районі населеного пункту Червоногірка Запорізької області, що ускладнює російському агресору координацію підрозділів на полі бою.

Крім того, Сили оборони України уразили пункт управління БпЛА противника в районі населеного пункту Вишневе та майстерню БпЛА в районі Мелітополя на Запоріжжі, що зменшує спроможності противника атакувати дронами позиції Сил оборони та прифронтові громади, та склади матеріально-технічних засобів армії рф у районах населених пунктів Комісарівка та Катеринівка Луганської області.

Як повідомляло Інше ТВ, Генштаб підтвердив удар по заводу «Енергія» в Єльці та поінформував про результати уражень «Протон-Електротекс» та «Тольяттікаучук»