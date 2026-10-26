25 жовтня та в ніч на 26 жовтня підрозділами Сил оборони України уражено цех виробництва елементів живлення для засобів ураження противника на підприємстві «Енергія» в місті Єлець Липецької області рф.

На території підприємства виникла пожежа, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ураження ускладнює армії рф виробництво джерел живлення для ракет, керованих авіабомб та іншого озброєння.

Довідково. «Енергія» — є єдиним виробником батарей для модулів планування і корекції авіабомб, а також виготовляє батареї для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Искандер-М» і крилатих ракет морського базування.

За результатами попередніх уражень підтверджено знищення основного цеху виробництва мікросхем, пошкоджено будівлю та сервери підприємства «Протон-Електротекс» у місті Орел Орловської області рф. Ураження відбулося 23 жовтня. Це ускладнює противнику виробництво комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, якими він б’є по українських містах.

Також підтверджено ураження 23 жовтня місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА в районі Донецька. Пошкоджено три будівлі для підготовки та споряджання ударних БпЛА та одну пускову рейку. Це зменшує спроможності противника атакувати Україну та цивільну інфраструктуру дронами різних модифікацій.

Генштаб підтвердив ураження 24 жовтня комбінату «Тольяттікаучук» у місті Тольятті Самарської області рф. Пошкоджено технологічний трубопровід, дві установки виробництва бутилкаучуку та одну установку ректифікації. Це б’є по ланцюгу виробництва твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

Сили оборони України здійснюють ураження військових об’єктів противника в межах права на самооборону, гарантованого статтею 51 Статуту ООН.

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