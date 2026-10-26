Національний орган з питань протимінної діяльності ухвалив рішення щодо обмеження планування нових заходів гуманітарного розмінування на окремих територіях у межах 20-50 км від лінії бойового зіткнення та державного кордону України з державою-агресором.

Відповідне рішення прийнято під час позачергового засідання Національного органу з питань протимінної діяльності під головуванням заступника Міністра оборони України Василя Шкуракова, інформує пресслужба оборонного відомства.

Рішення стосується ділянок імовірно забруднених та забруднених територій у Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Харківській та Сумській областях, розташованих у межах 20-50 км від лінії бойового зіткнення та державного кордону з державою-агресором, на яких заходи гуманітарного розмінування ще не розпочато.

Такі обмеження запроваджуються з урахуванням поточної безпекової ситуації та підвищених ризиків для персоналу операторів протимінної діяльності й цивільного населення.

Під час засідання членів Національного органу поінформували про особливості організації та проведення гуманітарного розмінування у прифронтових районах.

Водночас запроваджені обмеження не передбачають припинення гуманітарного розмінування у прифронтових районах.

Роботи на ділянках, де вони вже розпочаті, мають бути завершені за умови, що це дозволяє безпекова та оперативна обстановка, а їх проведення не перешкоджає виконанню завдань Силами оборони України.

На очищених ділянках також передбачено проведення контролю якості розмінування та належне документальне оформлення результатів виконаних робіт.

Окремим рішенням призупиняється проведення первинного нетехнічного обстеження територій громад у межах 50 км від лінії бойового зіткнення та державного кордону з державою-агресором.

У цій зоні передбачається проведення цільового нетехнічного обстеження силами урядових операторів протимінної діяльності. У разі недостатності їхніх ресурсів до виконання таких заходів за згодою можуть залучатися неприбуткові неурядові оператори протимінної діяльності.

Запроваджені обмеження не означають повної зупинки гуманітарного розмінування на визначених територіях.

За обґрунтованими зверненнями обласних військових адміністрацій, Центру гуманітарного розмінування та операторів протимінної діяльності передбачена можливість проведення позапланових заходів гуманітарного розмінування.

Такі роботи можуть проводитися за умови, що це дозволяє безпекова та оперативна обстановка і вони не перешкоджають виконанню завдань Силами оборони України.

У межах 50-кілометрової зони першочергово забезпечуватиметься виконання заходів оперативного реагування, спрямованих на безпосередній захист життя і здоров’я цивільного населення та зменшення ризиків ураження вибухонебезпечними предметами.

Зокрема, пріоритет надаватиметься заходам, необхідним для:

забезпечення безпечної евакуації населення;

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

забезпечення доступу до захисних споруд цивільного захисту;

надання медичної та гуманітарної допомоги;

оперативного реагування на загрози, пов’язані з вибухонебезпечними предметами.

Подальша організація гуманітарного розмінування у прифронтових районах здійснюватиметься з урахуванням постійного аналізу безпекової та оперативної обстановки.

Особлива увага приділятиметься координації дій між органами державної влади, Силами оборони України, обласними військовими адміністраціями, операторами протимінної діяльності та міжнародними партнерами.

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