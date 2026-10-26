Про це президент Зеленський розповів після селекторної наради по ситуації з постачанням зброї від партнерів та відновленню енергетики після російських ударів.

-Прем’єр-міністр Сергій Корецький доповів по роботі в регіонах. Дякую кожній ремонтній бригаді, усім енергетичним компаніям, які повністю виконують поставлені завдання. Роботи тривають фактично без перерви, і використовуємо створені резерви обладнання. Розраховую на вчасну й достатню комунікацію МЗС України, Міністерства енергетики та інших залучених структур щодо поповнення цих резервів.

Міністр оборони України, Головнокомандувач ЗСУ та міністр закордонних справ доповіли по ситуації з постачанням в Україну перехоплювачів для ППО, передусім «петріотів». Працюємо на кількох напрямках: зі Сполученими Штатами, Європою та іншими партнерами, які мають запас ракет PAC-2 і PAC-3. Зокрема, протягом майже місяця очікуємо на підпис пана Гегсета щодо ракет для «петріотів» та «насамсів». Доручив ще раз проговорити це з американською стороною. Триває розмова і з іншими країнами.

Окремо обговорили підготовку до зустрічі «Рамштайну» в листопаді. Важливо прискорити виконання рішень, які на столі вже певний час. Кожен пакет підтримки – це можливість захистити життя людей. Дякую всім, хто реально підтримує і, зокрема, допомагає прискорювати життєво необхідне постачання.