У Болгарії не змогли обрати президента у першому турі. Другий тур очікується 1 листопада. Про це УНН пише з посиланням на DW.

У Болгарії на президентських виборах 25 жовтня жоден із кандидатів не набрав необхідної абсолютної більшості голосів у першому турі. За даними ЦВК країни, після опрацювання 95,3% бюлетенів чинний глава держави Ілляна Йотова набирає 34,6% голосів, другий результат у прозахідного екс-прем’єра Андрія Гюрова – 32%.

Явка виборців на вибори становила значно нижче за необхідний рівень у понад 50% – лише 22,2%. Другий тур, імовірно, пройде 1 листопада.

Попри формально обмежену компетенцію президента в Болгарії, політик, який обіймає цю посаду, представляє країну на міжнародній арені (за деякими винятками), є верховним головнокомандувачем, підписує укази про призначення генпрокурора і голів вищих судів, призначає т.в.о. прем’єра (з певного конституцією закритого кола осіб) і має право на ухвалення закону.