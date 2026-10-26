Так званому «губернатору» Херсонщини повідомлено про підозру в організації незаконного вивезення українських дітей.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру Володимиру Сальдо, так званому «губернатору Херсонської області», який, за даними слідства, організував незаконне вивезення трьох українських дітей з окупованого Херсона до Криму під приводом канікул та «оздоровлення».

Слідство встановило, що у жовтні 2022 року Сальдо дав вказівку окупаційному «міністерству освіти» організувати переміщення дітей із навчальних закладів Херсонщини до Криму. Для цього оголосили канікули, а керівників закладів зобовʼязали забезпечити відправлення учнів на так званий відпочинок.

7 жовтня 2022 року трьох неповнолітніх учнів Херсонського професійного суднобудівного ліцею без згоди батьків вивезли до тимчасово окупованого Криму. Спочатку їх доправили до дитячого табору «Дружба» в Євпаторії, згодом перевели до іншого табору.

Після завершення канікул дітей додому не повернули. У січні 2023 року їх без згоди батьків зарахували до Керченського морського технічного коледжу, підконтрольного окупаційній владі. Там підлітків залучали до заходів військово-патріотичного спрямування, поширювали серед них російську пропаганду та навʼязували російську ідентичність.

Один із хлопців, який мав інвалідність і тяжку форму цукрового діабету, через нестачу інсуліну та несвоєчасне надання медичної допомоги потрапив до реанімації в Євпаторії. Він перебував на стаціонарному лікуванні близько трьох тижнів.

В межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA та за сприяння громадської організації Save Ukraine усіх трьох дітей вдалося повернути до України.

Крім Володимира Сальдо про підозру повідомлено ще двом особам – виконувачу обовʼязків керівника підконтрольного окупантам ліцею та майстру виробничого навчання.

Усім трьом інкримінують порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).