Спікер Палати представників Майк Джонсон повідомив, що цими вихідними спілкувався з президентом Дональдом Трампом і державним секретарем Марко Рубіо; за його словами, вони розповіли йому, що США планують тристоронні переговори.

«Вони працюють над тим, щоб покласти край» війні Росії проти України, — зазначив Джонсон в інтерв’ю телеканалу Fox News, пише Bloomberg.

США прагнуть провести «тристоронні переговори. Вони вже майже на порозі цього», — каже він.

«У цьому процесі багато складових, і адміністрація робить усе можливе, щоб покласти край цьому конфлікту», — додав спікер.

Президенту Росії Володимиру Путіну не можна довіряти, і «ми повинні ставитися до нього відповідно», — підкреслив Джонсон.

Нагадаємо, у США підтримка України значно вища за підтримку Путіна, серед республіканців теж. Тож перед виборами вони змушені рвховувати настрої електорату.