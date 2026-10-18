Президент США Дональд Трамп заявив, що ще не оголосив остаточного рішення щодо санкцій і мит шодо Росієї. А Держсекретар Марко Рубіо додає, що адміністрація хоче використати до 60 днів для оцінки наслідків цих заходів, пише ЛБ.

“Багато хто з вас ще не знає, яке моє рішення, але ми розберемося, і ви теж дізнаєтеся”, – сказав Трамп журналістам у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

Напередодні, 16 жовтня, Трамп підписав указ про призупинення ключових санкцій і мит відповідно до “закону Грема”, який він підписав минулого місяця.

Закон передбачає обмеження проти Росії через її війну проти України, зокрема мита на російські товари та санкції проти країн, які купують російські нафту й газ. Ці заходи мали набути чинності наступного тижня.

За словами Рубіо, президент хоче оцінити, як запровадження санкцій і мит вплине на світову економіку та економіку США.

Додатковим ускладненням є те, що закон передбачає мита на товари з країн, які імпортують російські енергоресурси. Рубіо згадав Індію, яка диверсифікувала постачання енергоносіїв, але й надалі значною мірою залежить від російської нафти. Індія, до слова, є одним із ключових партнерів Штатів.