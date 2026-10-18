Уряд утворив комісію з продажу державних пакетів акцій Сенс Банку та Укргазбанку.

До її роботи можуть долучатися представники міжнародних фінансових організацій та інституцій ЄС.

Про це 18 жовтня повідомив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький, передає Інше ТВ.

«Ця комісія визначатиме порядок проведення конкурсів, ухвалюватиме рішення про допуск учасників, погоджуватиме стартову ціну торгів з урахуванням рекомендацій радника, переможців і ціну продажу та подаватиме відповідні рішення на затвердження Уряду. Мінфін уже обрав радників для обох банків.

Завдання — створити належні умови для прозорого та конкурентного продажу державних пакетів акцій обох банків», – зазначив Сергій Корецький.

Як повідомляло Інше ТВ, у серпні після операції «Форест Гамп» голова наглядової ради «Сенс Банку» відсторонений, КМУ ініціював відсторонення і голови правління банку