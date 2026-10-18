В Україні закордонний паспорт можна оформити за 20 або 7 робочих днів, а в передбачених законом випадках – за три робочі дні. Вартість залежить від строку виготовлення документа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну міграційну службу України (ДМС).

Скільки коштує закордонний паспорт у 2026 році

За даними ДМС, адміністративний збір за оформлення закордонного паспорта в підрозділах міграційної служби становить:

1147 гривень – оформлення протягом 20 робочих днів;

– оформлення протягом 20 робочих днів; 1787 гривень – термінове оформлення протягом 7 робочих днів;

– термінове оформлення протягом 7 робочих днів; 1787 гривень – оформлення протягом 3 робочих днів у випадках, визначених законодавством.

Адміністративний збір складається з вартості адміністративної послуги та бланка паспорта.

Під час оформлення документа за 20 робочих днів послуга коштує 352 гривні, а бланк – 795 гривень.

У разі термінового оформлення за 7 або 3 робочі дні вартість адміністративної послуги становить 992 гривні, а бланка – 795 гривень.

У ДМС уточнюють, що зазначені тарифи стосуються оформлення паспорта саме в підрозділах міграційної служби. Якщо документ оформлюють у консульській установі України за кордоном, сплачується консульський збір.

На скільки років видають закордонний паспорт

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформлюють за бажанням особи. Дітям документ видають від народження строком на чотири роки, а громадянам віком від 16 років – на десять років.

Водночас громадянин України не може мати більше двох чинних закордонних паспортів.

Де оформити закордонний паспорт

Для отримання документа необхідно подати потрібні документи до одного з таких закладів:

територіального органу або підрозділу Державної міграційної служби;

центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

центру обслуговування “Паспортний сервіс” ДП “Документ”.

Українці, які проживають за кордоном, можуть звернутися до відповідної дипломатичної установи України.

Під час оформлення заяви проводять сканування відбитків вказівних пальців рук. У дітей цю процедуру здійснюють із 12 років.

Перед підписанням заяви-анкети потрібно перевірити правильність персональних даних, особливо написання імені та прізвища латиницею. Після виготовлення паспорта його отримують у тому органі, куди подавали документи, пред’явивши паспорт громадянина України.