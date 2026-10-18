У Литві в ніч проти 18 жовтня невідомі намагалися підпалити підприємство, де зберігається обладнання Starlink. Вранці над територією країни зафіксували невідомий безпілотник, який згодом упав у Пасвальському районі.

Про це повідомив прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс у своєму дописі у Facebook, пише 24 Канал.

Нападникам не вдалося реалізувати свій задум завдяки завчасному посиленню безпеки об’єкта. Спеціальні служби завчасно попередили підприємство про загрозу нападів, тому охорону суттєво посилили.

Щодо ранкового інциденту з безпілотником очільник уряду не виключає варіанта спланованої ворожої диверсії. Уже завтра прем’єр-міністр скликає термінове засідання Комісії з національної безпеки, аби з’ясувати точний напрямок польоту та походження літального апарата.

Як повідомляє медіа LRT, уламки впалого безпілотника виявили в Пасвальському районі країни. Унаслідок падіння зазнав пошкоджень цивільний автомобіль, водночас серед людей ніхто не постраждав.

Як повідомляло Інше ТВ, У Польщі затримали третього підозрюваного у підпалі станції Starlink – він українець