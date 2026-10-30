Державний департамент США ухвалив рішення, яким схвалюється можливий продаж уряду України ракет PATRIOT Advanced Capability-3 (PAC-3) версії Missile Segment Enhancement (MSE), а також відповідного обладнання. Орієнтовна загальна вартість становить 2,1 мільярда доларів США; фінансування повністю здійснюється партнерами та союзниками.

Про це повідомляє Держдеп, передає Інше ТВ.

«Уряд України подав запит на придбання п’ятисот (500) ракет PATRIOT Advanced Capability-3 (PAC-3) версії Missile Segment Enhancement (MSE). До переліку також увійдуть інші позиції (що не належать до категорії основних оборонних виробів), зокрема: засекречені та відкриті запасні частини для ракет PAC-3 MSE, а також інші елементи логістичного та програмного забезпечення.

Цей продаж сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом зміцнення безпеки країни-партнера, яка відіграє роль чинника політичної та економічної стабільності в Європі. Україна здійснить оплату за цю закупівлю коштом внесків від Канади, Німеччини та Норвегії (через програму JUMPSTART), а також із національних ресурсів, що фінансуються в межах позики Європейського Союзу на підтримку України. Кошти уряду США в цій угоді не залучаються.

Запропонований продаж дозволить Україні краще протистояти поточним і майбутнім загрозам завдяки вдосконаленню її інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони. Це також забезпечить подальше функціонування наявних систем PATRIOT для протидії постійним загрозам із повітря. Україна зможе без труднощів інтегрувати ці вироби та послуги до складу своїх збройних сил», – зазначається в повідомленні.

Основним підрядником виступить компанія Lockheed Martin (м. Бетесда, штат Меріленд). Наразі уряду США не відомо про будь-які офсетні угоди, що могли б бути запропоновані в контексті цього продажу. Умови будь-яких офсетних домовленостей визначатимуться під час переговорів між покупцем і підрядником.

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