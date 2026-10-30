З 1 листопада 2026 року на водоймах Одеської та Миколаївської областей розпочинається осінньо-зимова заборона на вилов водних біоресурсів у визначених зимувальних ямах. Обмеження діятимуть до початку весняно-літнього нерестового періоду 2027 року.

Про це повідомляє Держекоінспекція Південно-Західного округу, передає Інше ТВ.



«З настанням холодів водні біоресурси поступово змінюють свою поведінку: риба стає менш активною та збирається на глибоких ділянках водойм — зимувальних ямах.

Зимувальні ями – це спеціальні місця в водних об’єктах, де риба проводить зимовий період. Це критично важлива зона для виживання та збереження популяцій водних біоресурсів. Заборона риболовлі у цей період допомагає уникнути порушення життєвих циклів риби, що позитивно впливає на екологічний баланс та підтримання природних запасів.



У цей період вона особливо вразлива до вилову, тому з метою збереження рибних запасів запроваджуються сезонні обмеження на любительське рибальство.



За порушення правил рибальства передбачена адміністративна відповідальність», – зазначається в повідомленні ДЕІ.

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