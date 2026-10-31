Міжнародні комерційні суперечки можна буде розглядати у Цюріху англійською мовою. Кантональний парламент підтримав цей проєкт усупереч запереченням Швейцарської народної партії (SVP).

Про це пише SWI, передає Інше ТВ.

У Цюріху планують створити спеціальну судову палату для міжнародних комерційних суперечок. Вона увійде до складу Торгового суду кантону Цюріх при Вищому суді та зможе вести процеси англійською мовою. Проєкт отримав підтримку кантонального парламенту. Швейцарська народна партія (SVP) пропонувала взагалі не розглядати проєкт, проте парламент відхилив цю пропозицію 122-ма голосами проти 45-ти.

Депутат від SVP Жаклін Хофер безуспішно порушувала питання про те, чи відповідає волі народу створення суду, в якому процеси відбуватимуться англійською мовою. Проєкт ще має пройти редакційну комісію парламенту, після чого за кілька тижнів відбудеться остаточне голосування. За нинішнього співвідношення сил воно, як очікується, стане формальністю. Ліві партії загалом підтримали проєкт, хоч і висловили окремі зауваження.

Представник «Зелених» Сабіне Арнольд заявила, що не вважає хорошим рішенням ситуацію, за якої сторони спеціально прилітатимуть до Цюріха заради судового процесу, проте з цим недоліком доведеться змиритися. Депутат від Альтернативного списку (AL) Давид Гарсія Нуньєс попередив про небезпеку появи правосуддя тільки для заможних. За його словами, кантональний уряд не повинен упускати з уваги доступність суду.

Як повідомляло Інше ТВ, Венесуела офіційно повідомила ООН про вихід із Міжнародного кримінального суду