Венесуела офіційно повідомила Організацію Об’єднаних Націй про своє “безповоротне” рішення вийти зі складу Міжнародного кримінального суду (МКС), який протягом кількох років проводив розслідування щодо представників її збройних сил та інших державних посадовців. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Уряд пояснив цей крок тим, що, на його думку, в діяльності суду існує “географічна упередженість”, стверджуючи, що він непропорційно часто переслідує країни Глобального Півдня, зокрема держави Африки та Латинської Америки. Про це Фелікс Пласенсія написав у соцмережі X.

Виконувачка обов’язків президента Дельсі Родрігес підтримала цю позицію, заявивши, що суд використовувався як інструмент тиску на Венесуелу.

Міжнародний кримінальний суд настільки політизували для атак проти венесуельського народу та венесуельської держави, що ми не віримо в подібні організації чи інституції – сказала Родрігес під час публічного заходу.

Такий крок очікувався ще з грудня, коли Національна асамблея Венесуели — за місяць до того, як США усунули від влади колишнього президента Ніколаса Мадуро, — проголосувала за скасування закону про ратифікацію Римського статуту, що відкрило шлях до виходу країни з МКС.

МКС, створений для переслідування за воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид і злочин агресії у випадках, коли держави-члени не бажають або не можуть самостійно здійснювати правосуддя, розслідував імовірні злочини проти людяності у Венесуелі.

У 2020 році МКС заявив, що існують достатні підстави вважати, що цивільні посадовці, військовослужбовці та прихильники уряду могли вчиняти злочини проти людяності у Венесуелі щонайменше з 2017 року.

Карім Хан, який став прокурором МКС у 2021 році, того ж року відкрив офіційне розслідування — крок, який венесуельський уряд відкидає.

У січні 2025 року МКС закрив свій офіс у Каракасі, пославшись на відсутність співпраці з боку тодішнього уряду Венесуели на чолі з Мадуро, якого згодом замінила Родрігес. Вона стала близькою союзницею адміністрації Дональда Трампа, яка заявляла про намір домагатися демонтажу МКС.

Вихід Венесуели зі складу суду також збігся з днем, коли держави-члени МКС проголосували за звільнення Каріма Хана з посади прокурора після звинувачень у сексуальних домаганнях. Про це агентству Reuters повідомили два дипломатичні джерела. Сам Хан ці звинувачення заперечує.

За словами джерел, які говорили на умовах анонімності через чутливість питання, за його усунення проголосували 82 із 125 держав-членів суду.

Вихід Венесуели з МКС відбувається на тлі того, що перехідний період після усунення Мадуро значною мірою визначається політикою Вашингтона. У січні американські сили затримали Мадуро та доправили його до США, де він має постати перед судом за обвинуваченнями у наркоторгівлі. Водночас адміністрація Трампа поки не оголосила графік проведення нових президентських виборів у Венесуелі.