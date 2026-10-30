Перша леді США Меланія Трамп не планує найближчим часом відвідувати Олешки на Херсонщині, однак такий візит можливий, якщо дозволятиме безпекова ситуація та її графік.

Про це у коментарі Суспільному повідомив старший радник першої леді Марк Бекман.

«Якщо це буде безпечно і якщо її графік дозволятиме, я думаю, це можливо», — сказав Бекман у відповідь на запитання про потенційний візит Меланії Трамп до міста, де діє локальне перемир’я між Україною та Росією.

За словами Бекмана, Меланія Трамп спершу звернулась з ініціативою щодо припинення вогню у Олешках до України, а згодом — до Росії. Згодом представники обох країн зустрілися особисто в Білорусі 23 жовтня, щоб підписати угоду про припинення вогню.

Радник першої леді додав, що Україна та Росія не погодилися залучити до процесу ані Організацію Об’єднаних Націй, ані Міжнародний комітет Червоного Хреста у якості спостерігачів.

Він відмовився розкривати деталі механізму контролю за дотриманням перемир’я, посилаючись на прохання обох сторін зберегти цю інформацію конфіденційною з міркувань безпеки, а також не розкрив деталей щодо забезпечення людей, які вирішать залишитися в Олешках, пояснивши, що обидві сторони вважають відповідну інформацію чутливою.

Що відомо про гуманітарну місію в Олешках

23 жовтня перша леді США Меланія Трамп заявила про досягнення домовленості між Україною та Росією щодо перемир’я в районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині для проведення гуманітарної операції.

Омбудсман Дмитро Лубінець підтвердив, що Україна та Росія досягли домовленостей щодо проведення гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Вони передбачають забезпечення режиму тиші, транспортування гуманітарної допомоги, технічне розмінування та вільне пересування цивільних.

27 жовтня омбудсман Лубінець заявив, що на Херсонщині з 3:00 розпочався режим тиші для проведення гуманітарної місії в Олешках, що триватиме до кінця доби 1 листопада. Наразі обидві сторони виконують досягнутих під час переговорів домовленостей.

29 жовтня делегація з представників України, США та РФ прибула до пункту, звідки 30 жовтня доставлятимуть гуманітарну допомогу в Олешки, повідомив учасник української переговорної групи Арахамія.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що підготовка до гуманітарної місії в Олешках виходить на завершальний етап: розмінування визначених маршрутів завершене, гуманітарний конвой готовий до відправки.

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