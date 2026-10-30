У ніч на 30 жовтня (з 18:00 29 жовтня) противник атакував балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23 із Воронезької, Курської, Брянської обл., рф, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з Бєлгородської обл., рф, та 113 ударними БпЛА типу Shahed (83 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Основні напрямки удару – Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 99 ворожих цілей:

⁠- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

⁠- 96 ворожих БпЛА типу Shahed (71 із них – реактивний), Гербера, дронів інших типів, декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.