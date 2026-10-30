У Дніпрі після ворожої атаки сталося масштабне знеструмлення, без електроенергії залишилося близько 350 тис. споживачів.

Енергетики працювали всю ніч, але поки що систему не підняли.

Системи водопостачання та водовідведення працюють від генераторів.

Мер Дніпра Борис Філатов звернувся до містян:

“На жаль, в Дніпрі знову блекаут. Енергетики всю ніч працювали, але система не витримує.

Я не буду давати публічно зайвих деталей. Всі роблять все необхідне. Просто звертаюсь до всіх містян.

Будь ласка, якщо є можливість – залишайтесь вдома, бо, окрім автобусів, жоден електротранспорт не працює: ані трамваї, ані тролейбуси, ані метро.

І ще.

Я не знаю які знайти слова на П’ЯТИЙ (!!!) рік війни, щоб люди мали вдома запас води хочаб на одну-дві доби…”.