Імовірно атаковано підприємство «Консервсушпрод» у Стародубі Брянської області, яке виготовляє консерви для російської армії.

На надісланих читачами ASTRA фото та відео видно палаючу будівлю. Читач зазначає, що це ВАТ «Консервсушпрод», яке знаходиться у місті Стародуб Брянської області. Раніше в регіоні було оголошено безпілотну небезпеку.

ВАТ «Консервсушпрод», як сказано на офіційному сайті, серед іншого є постачальником консервів «Воєнторг» для Армії Росії. У 2023 та 2025 рр. підприємство вже було атаковане, що підтверджував губернатор.