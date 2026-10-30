Центр вивчення окупації зібрав основне про гуманітарну місію в Олешках з російських офіційних повідомлень, пропагандистських каналів та воєнкорів.

«Єдина Росія». В Олешківській лікарні облаштували пункт тимчасового розміщення. Передали вісім дизельних теплових гармат і теплий одяг. За словами окупаційного керівника Руслана Хоменка, лікарня залишається єдиним працюючим соціальним закладом міста. Обігрівати планують лише окремі приміщення, щоб економити дизельне пальне.

Лантратова. До Олешок направили десятки тонн гуманітарної допомоги. Продукти, засоби гігієни, пальне для генераторів. Лікарня окремо запросила антибіотики та інсулін. Частину вантажу надав Російський Червоний Хрест.

Російський Червоний Хрест. Стверджує, що допомогу вже доставили безпосередньо до Олешок. Водночас інші російські джерела повідомляють, що основна гуманітарна колона ще в дорозі.

ТАСС, WarGonzo, Коц. Публікують кадри роботи російських військових саперів на підходах до Олешок. Стверджують, що дороги щільно заміновані, переважно мінами, скинутими з українських дронів. Незалежного підтвердження походження мін немає.

Пєсков. Заявив, що для Кремля присутність американських журналістів Newsmax не має особливого значення. Головне, щоб там були російські журналісти. Дослівно: «Важно, чтобы там были российские журналисты».

Путін. Звинуватив Україну у створенні гуманітарної катастрофи в Олешках. Пов’язав гуманітарну операцію з можливим мирним врегулюванням. Російська пропаганда вже активно просуває тезу, що для припинення страждань мешканців Україні нібито достатньо було перестати стріляти.

Colonelcassad. Пише, що обидві сторони використовують перемир’я для зміцнення військових позицій. Жодних доказів не наводить.

Що цікаво. Російська інформаційна кампанія вже працює на повну. Паралельно з повідомленнями про гуманітарну допомогу просувається версія про виключну відповідальність України за катастрофу в Олешках. Включно з традиційною брехнею про підрив Каховської ГЕС українською стороною.

При цьому самі росіяни повідомляють, що в місті залишився один працюючий соціальний заклад, лікарня потребує інсуліну й антибіотиків, а для обігріву людей доводиться завозити дизельні теплові гармати.

Ось такий погляд «з того боку». Просто щоб не було ілюзій.