Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 30 жовтня 2026 року.
Особовий склад:
близько 1 586 500 (+1 590) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 450 (+1)
Бойові броньовані машини: 25 617 (+3)
Артилерійські системи: 51 720 (+21)
РСЗВ: 2 246 (+1)
Засоби ППО: 1 728 (+1)
Літаки: 452 (+2)
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 039 (+3)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 588 998 (+1 589)
Крилаті ракети: 5 140
Морська техніка:
Кораблі та катери: 35
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 168 274 (+264)
Спеціальна техніка: 4 860
У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.