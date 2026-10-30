Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 30 жовтня 2026 року.

Особовий склад:

близько 1 586 500 (+1 590) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 450 (+1)

Бойові броньовані машини: 25 617 (+3)

Артилерійські системи: 51 720 (+21)

РСЗВ: 2 246 (+1)

Засоби ППО: 1 728 (+1)

Літаки: 452 (+2)

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 039 (+3)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 588 998 (+1 589)

Крилаті ракети: 5 140

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 168 274 (+264)

Спеціальна техніка: 4 860

У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.