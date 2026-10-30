Найбільша криптовалютна біржа світу Binance ймовірно, зазнала хакерської атаки. Це після численних повідомлень у соцмережах підтвердив співзасновник Binance Чанпен Чжао у соцмережі, пише Кореспондент.

“Схоже, що Binance справді зламали”, – написав Чжао.

За його словами, компанія-емітент Tether оперативно заблокувала близько $971 млн, а Circle – ще $823 млн. Загальна сума заморожених активів становить приблизно $1,79 млрд.

Чжао запевнив, що кошти користувачів у безпеці. Він також наголосив, що більше не керує Binance, але як акціонер очікує повного відшкодування можливих втрат клієнтів.

Сама Binance підтвердила, що перевіряє повідомлення про можливу проблему з безпекою, однак офіційно не визнала факту злому.

Біржа заявила, що її команда розслідує інцидент, і закликала користувачів остерігатися шахраїв.

За даними аналітиків, підозри виникли після того, як із криптогаманців, пов’язаних із Binance, почали перераховувати великі суми на сторонні адреси. Різні сервіси оцінюють обсяг переказів у $2–3 млрд.

Наразі невідомо, чи всі ці операції були несанкціонованими. Криптобіржі також регулярно переміщують активи між власними рахунками.

Якщо хакерську атаку підтвердять, вона може стати однією з найбільших крадіжок криптовалют в історії.

Крипторинок відреагував зниженням цін: біткоїн подешевшав на 2,85% (до 78,7 тис. доларів), ефір – на 3,89%, а токен самої біржі BNB – на 8,03%, найбільше серед десяти найбільших криптовалют+]]. Лише за годину, за даними CoinGlass, на ринку примусово закрили позиції трейдерів на 629 млн доларів, із них 607 млн – ставки на зростання[[+. За добу сума таких закриттів сягнула близько 950 млн доларів.