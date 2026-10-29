29 жовтня Державна податкова служба офіційно приєдналася до Багатосторонньої угоди про автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (DPI MCAA).

Про це повідомило Міністерство фінансів України, пише ЛБ.

Це рішення створює правову основу для автоматичного обміну даними про доходи громадян із країнами-партнерами. Приєднання до цієї угоди є ключовою умовою для того, щоб з 1 листопада цього року набрали чинності нові норми Податкового кодексу України і стандарти ОЕСР.

За даними Мінфіну, нові правила оподаткування почнуть діяти із 1 січня 2027 року, а оператори платформ зобов’язані зареєструватися в ДПС до кінця 2026 року. Зміни охоплять українські та іноземні сервіси перевезень, доставки, оренди житла й онлайн-торгівлі, зокрема Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo та Uber. Основна мета — вивести доходи з тіні та створити рівні умови для всіх гравців ринку.

Для громадян запроваджують єдину знижену ставку — 10% ПДФО замість нинішніх 23% (18% ПДФО та 5% військового збору). Сам оператор платформи виступатиме податковим агентом: він самостійно утримуватиме податок і перераховуватиме його до бюджету, тож громадянам не доведеться подавати податкові декларації.

Пільговим режимом зможуть скористатися фізичні особи без найманих працівників, які не торгують підакцизними товарами та заробляють до 834 мінімальних зарплат на рік (близько 7,2 млн грн станом на 2026 рік), додали у міністерстві.

Для побутових продажів власних або вживаних речей встановили неоподатковуваний ліміт до 2000 євро на рік без обмеження кількості угод. Крім того, для операторів цифрових платформ скасували подвійну звітність — вони подаватимуть дані за єдиною спеціальною процедурою.