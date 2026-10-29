Поліція Південної Кароліни повідомила, що смерть американської акторки Гейден Панеттьєр визнали випадковою. Це завершило місцеве розслідування її смерті.

Зірка серіалів “Герої” та “Нешвілл” померла у віці 36 років у серпні цього року від токсичного впливу фентанілу, ксанаксу та кількох інших препаратів, що потрапили до її організму, пише ВВС.

Посилаючись на звіт судово-медичного експерта, в якому було встановлено, що Панеттьєр померла від передозування, поліцейське управління Грінвілла заявило, що “завершило розслідування” її смерті.

Повідомляється, що Агентство США з боротьби з наркотиками (DEA) приєдналося до місцевого поліцейського розслідування. Наразі незрозуміло, чи завершилося їхнє розслідування також. BBC звернулася до DEA за коментарем.

“На підставі висновку судово-медичного експерта та результатів розслідування смерть Гейден Панеттьєр визнано нещасним випадком”, — йдеться в заяві поліції.

Зловживання наркотиками

Панеттьєр, яка відверто розповідала про свої проблеми зі зловживанням психоактивними речовинами, 16 серпня знайшли в будинку в Південній Кароліні без ознак притомності.

Минулого місяця офіс коронера округу Грінвілл підтвердив, що колишня зірка померла внаслідок випадкового передозування наркотиками, серед яких був фентаніл — синтетичний опіоїд, що лише за останні п’ять років забрав життя сотень тисяч американців.

Коронер також виявив метокарбамол, рецептурний міорелаксант, та кветіапін, антипсихотичний препарат, який застосовують для лікування певних психічних розладів.

За повідомленням офісу коронера, у акторки сталася зупинка серця, а розтин тіла не виявив жодних ознак травм, що могли б призвести до смерті.

Згідно з поліцейським звітом, складеним у день смерті, на момент прибуття екстрених служб поруч із нею перебували її колишній хлопець Браян Хікерсон (який визнав, що чинив щодо неї насильство) та його брат Зак.

Підпис до фото,У Панеттьєр та Кличка у 2014 році народилася донька

Гейден Панеттьєр була колишньою нареченою українського боксера, ексчемпіона світу Володимира Кличка і матір’ю його доньки.

“Хоча Гейден більше не була моєю партнеркою, вона залишалася важливою частиною мого життя та матір’ю нашої доньки Каї”, – написав він у дописі на Фейсбук.

За його словами, Панеттьєр “побудувала неймовірну кар’єру, водночас стикаючись із темними сторонами дуже вимогливої індустрії”.

“Нашій доньці Каї я завжди розповідатиму про її матір із повагою і подбаю про те, щоб вона пам’ятала, якою людиною була її мама”.

Володимир Кличко і Гейден Панеттьєр почали зустрічатися в 2009 році, а в 2013 році оголосили про заручини.

В 2014 році у пари народилася донька Кая-Євдокія. В 2015 році дитину охрестили в Києво-Печерській Лаврі, на церемонії був мер Києва Віталій Кличко.

Гейден разом з нареченим відвідували Київ під час Революції гідності (Євромайдану) взимку 2013-2014 років і неодноразово висловлювала підтримку українському народу.

В 2018 році стало відомо, що Володимир Кличко і Гейден Панеттьєр розійшлися, а дитина передана під опіку батька.

Зірка з пелюшок

Як розповідала сама Панеттьєр, уперше вона з’явилася на екрані у віці 11 місяців – у рекламі. Тож вже у 21 могла казати, що її акторська кар’єра триває двадцять років.

Їй було 16 років, коли в її голлівудському житті вперше з’явилися наркотики. Перед виходом на червону доріжку на честь популярного серіалу “Герої” хтось із її команди дав їй таблетку, щоб додати енергії.

Смерть Панеттьєр сталася невдовзі після виходу її мемуарів, у яких вона детально розповіла про боротьбу із залежністю, післяпологову депресію та втрату 28-річного брата.

Брат Панеттьєр, Джансен, помер у віці 28 років від серцевого захворювання. У своїй книжці вона розповіла, що перед смертю він вживав героїн і кокаїн.

Утім, у 2024, після його смерті, актриса заявила виданню People, що твердо вирішила залишатися тверезою, зазначивши, що її залежність залишилася “позаду”.

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