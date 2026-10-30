За даними американської аналітичної компанії TRM Labs, що спеціалізується на блокчейні, за атакою на криптовалютну біржу Binance, у результаті якої було виведено 6,3 мільярда доларів, стоять північнокорейські хакери.

Про це повідомляє Reuters.

«Зловмисник вивів із гаманців на біржі Binance, що функціонують у десяти блокчейнах, близько 6,36 мільярда доларів; причому більшу частину цієї суми було викрадено приблизно за 20 хвилин», — повідомляється в публікації на вебсайті TRM Labs.

«На основі переконливих даних, отриманих як із самих блокчейнів, так і з інших джерел, компанія TRM пов’язує цю атаку з TraderTraitor — елітним хакерським угрупованням Північної Кореї. Ми робимо цей висновок із високим ступенем впевненості».