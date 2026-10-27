Те, що подавалося, як прикра випадковість, виявилося частиною чогось більшого у просторі і часі. Мова йде про відносини сина президента Трампа Дональда Трампа-молодшого з путінським олігархом Умаром Кремлевим.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Наближений до Путіна російський спортивний корупціонер оплатив весілля Трампа-молодшого на Багамах (ФОТО)

Тепер виявляється, літом цього року Трамп-молодший їздив на кількаденне полювання до Монголії з тим-так путінським бізнесменом із кримінальним минулим Умаром Кремльовим.

Як з’ясувала Financial Times, Кремльов спеціально прилетів до Монголії, щоб приєднатися до мисливської подорожі Трампа-молодшого.

Обидва називають свої стосунки звичайною дружбою. Та фахівці з розвідки застерігають: така близькість може стати для російських спецслужб способом впливати на людей, які мають доступ до американської влади.

Скрин із матеріалу FT

Таємна зустріч у монгольських горах

Наприкінці серпня Трамп-молодший прибув до Улан-Батора, а звідти вирушив до віддаленої провінції Увс.

27 серпня туди приватним літаком прилетів і Кремльов.

Цей бізнесмен має судимості в минулому та зв’язки з російськими силовими структурами, зокрема з Федеральною службою охорони, яка відповідає за безпеку Путіна.

Разом з ним прибув Артур Мартиросов – російський бізнесмен і партнер американського інвестиційного фонду “Восход”, що перебуває під санкціями США.

Журналісти Financial Times зібрали подробиці цієї зустрічі з різних джерел. Поспілкувалися з місцевими провідниками й чиновниками, перевірили дані про авіарейси, дописи в соцмережах і відкриті документи.

За даними видання, Кремльов провів у мисливському таборі Трампа-молодшого два дні. Один з учасників поїздки розповів, що чоловіки намагалися не фотографуватися разом. На відео з полювання, яке опублікував Кремльов, сина американського президента немає. Водночас у кадрі можна побачити двох організаторів його подорожі.

Скрин із матеріалу FT

Один із місцевих учасників поїздки розповів FT, що Трамп-молодший і Кремльов слідкували за тим, щоб їх не фотографували разом під час перебування в таборі.

Кремльов опублікував у Telegram власне відео, на якому показано, як його група готується до полювання на світанку. Трамп-молодший на ньому не з’являється, хоча видно двох організаторів полювання.

Умар Кремльов із народження носив ім’я Умар Лутфуллоєв і був засуджений за вимагання та завдання тілесних ушкоджень. У 2010 році він змінив своє таджицьке прізвище і розпочав нову сторінку свого життя як промоутер боксу.

У 2017 році він очолив Російську федерацію боксу, а в 2020 році був обраний президентом IBA, що принесло у федерацію фінансування від російської держкомпанії «Газпром». Згодом він неодноразово їздив по світу у складі делегації Владіміра Путіна.

Кремльов другий праворуч у складі делегації Путіна під час його візиту до ОАЕ у 2023 році. EPA/Сергй Савостьянов

Після полювання у Монголії Кремльов повернувся до Росії, а Трамп-молодший залишився ще на тиждень, подорожуючи з провінції Увс до Баян-Олгії, щоб полювати на алтайського козерога — вид дикої кози, що також перебуває під загрозою зникнення.

Серед учасників мисливської поїздки Трампа-молодшого видання називає давнього спонсора Республіканської партії Кевіна Смолла та казахського інфлюенсера у сфері подорожей Дастана Мухамедрахіма.

Водночас після полювання на гірського козла та фотосесії з беркутом Трамп-молодший повернувся до столиці Монголії, де провів низку зустрічей. Однією з них була вечеря з президентом Монголії Ухнаагіном Хурелсухом. Речник уряду опублікував фотографії у Facebook і написав, що вони обговорили відносини між США та Монголією, а також потенційні бізнес-можливості. Однак невдовзі допис видалили.

Речник Трампа-молодшого заявив, що це була неофіційна зустріч, під час якої вони здебільшого обговорювали відпочинок на природі.

За словами одного з провідників, під час полювання Трамп-молодший застрелив алтайського архара – рідкісного гірського барана, якому загрожує зникнення. Цих тварин особливо цінують за великі роги. З 2019 року син президента США вполював у Монголії щонайменше ще двох архарів.

Під час поїздки Трампа-молодшого супроводжували агенти Секретної служби США.

Згідно з федеральними документами, американське посольство в Улан-Баторі заплатило 18 715 доларів за готельні номери для працівників служби. Йдеться про поїздку з 23 серпня до 6 вересня, мету якої в документах не уточнили.

Після двох днів у горах Кремльов повернувся до Улан-Батора, а звідти вирушив до Якутська на боксерський турнір.

Представник Трампа-молодшого запевнив, що чоловіків пов’язує особиста дружба, а не спільні ділові інтереси.

“Вони дружать передусім тому, що обоє люблять полювання, риболовлю та відпочинок на природі. Тож не дивно, що раніше цього року вони разом вирушили на полювання”, – додав представник.

Та фахівці з розвідки думають інакше.

“Не так важливо, наскільки щирими є наміри людей. Щойно російські спецслужби дізнаються, що хтось близький до людини, яка становить для них особливу цінність, вони спробують використати ці стосунки у власних інтересах”, – пояснив Financial Times Голден Тріплетт, колишній директор з контррозвідки Ради національної безпеки США.