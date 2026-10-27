Підприємства, які постраждали внаслідок російської агресії, зможуть орендувати державне та комунальне майно без аукціону. Також спрощені умови оренди для компаній, які забезпечують роботу датацентрів, хмарних сервісів і електронних комунікаційних мереж. Про це у вівторок, 27 жовтня, повідомив Сергій Корецький, пише Кореспондент.

За його словами, нові правила мають допомогти бізнесу швидше знаходити приміщення для відновлення роботи після російських атак.

Окремий напрям змін – захист цифрової інфраструктури. Через удари Росії по об’єктах, зокрема датацентрах, виникає потреба оперативно переміщувати обладнання та забезпечувати безперебійну роботу державних інформаційних ресурсів і електронних сервісів.

Орендувати приміщення без аукціону для розміщення або релокації обладнання зможуть надавачі хмарних послуг і послуг датацентрів, державні органи та органи місцевого самоврядування, а також державні й комунальні підприємства та установи.

Спрощений порядок також поширюється на постачальників електронних комунікаційних мереж і послуг, які розміщують мережеву інфраструктуру.