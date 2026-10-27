-Фактично є третя наша знакова операція в цьому році. Перша операція – ДШВ, дуже суттєва: більш ніж 800 квадратних кілометрів звільнили. Друга наша операція – це операція «Вівальді» на Донеччині, операція наша саме в тих районах, де у росіян було багато амбіцій, багато було у них планів і багато було штурмів. Більш ніж 200 кілометрів звільнили хлопці. Третя операція – «Велес» від «Хартії», яка посилює наші позиції і демонструє росіянам, що і під Купʼянськом у них немає результату, який їм визначило їхнє політичне керівництво. Я хочу подякувати всім нашим воїнам.

Важливо відзначити, що в цьому році позиції України на фронті залишаються найбільш сильними за довгий час цієї війни. Якби так само залишалась сильною і підтримка партнерів для України – зокрема, це стосується наших «петріотів» та інших засобів протиповітряної оборони, – то Україна була би в зовсім іншій позиції і дипломатично – в значно кращій позиції.