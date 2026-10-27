Виступаючи перед засіданням уряду у Варшаві, Туск повідомив, що ця розмова відбулася після «консультацій — зокрема зі мною, але насамперед із президентом Зеленським та американською стороною, — під час яких було вирішено, що європейським політикам варто підтримувати робочий контакт, з огляду на заплановані переговори про припинення вогню, які можуть відбутися в Абу-Дабі».

За його словами, переговори за участю Росії, України та США в ОАЕ попередньо заплановані на 4 листопада.

Туск підтвердив, що його заздалегідь поінформували про плани щодо цієї розмови. Прем’єр-міністр Норвегії Стьоре запевнив його, що вони зі Стуббом готові взяти на себе політичну відповідальність за цей контакт із Путіним і дотримуватимуться узгодженої позиції «коаліції охочих».

Туск зазначив, що після розмови його проінформував президент Фінляндії Стубб. За словами останнього, «обидві сторони залишилися на своїх позиціях», а в європейської сторони «склалося враження дуже стриманого оптимізму» щодо можливості досягнення прогресу в Абу-Дабі.

Туск підкреслив, що ставиться до контактів із Росією «дуже обережно», і закликав Стубба та Стьоре бути «пильними» у спілкуванні з Путіним, оскільки «порядок денний та інтереси Росії визначені досить чітко, тож не варто плекати жодних ілюзій щодо можливості укладення угоди».

Він додав, що Стубб і Стьоре також заявили Путіну, що питання безпеки північного та східного флангів НАТО «не підлягають обговоренню» (є незмінними).

Прем’єр-міністр Польщі також наголосив: попри відновлення діалогу, «нічого не змінюється» ані в «повній підтримці України» з боку Європи, ані в колективному баченні «[ширшої] архітектури безпеки та гарантій безпеки для України». Підбиваючи підсумки переговорів, він зазначив:

«Не варто плекати жодних ілюзій: цілком зрозуміло, що задумала російська сторона. Проте я залишатимуся на постійному зв’язку з усіма, хто має добру волю й вірить у те, що досягнення домовленості — або, принаймні, припинення вогню до настання зими — можливе».

Не уточнюючи джерела своїх даних, Туск повідомив, що «три-чотири ночі тому» Росія за одну ніч втратила 2500 осіб. «Це дає уявлення про те, наскільки тяжкими можуть бути подальші наслідки цієї війни».

Нагадаємо, Лідерка Данії Метте Фредеріксен розкритикувала Стубба і Стьоре за дзвінок Путіну