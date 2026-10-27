Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен висловила невдоволення телефонною розмовою президента Фінляндії Александра Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре з очільником РФ Володимиром Путіним. Вона заявила, що не бачить жодних ознак готовності Росії до миру.

Про це повідомляє данський суспільний мовник DR.

— Я не згодна з ними. Я залишаюся при своїй думці — як і Данія, — сказала Метте Фредеріксен у коментарі журналістам. — Останніми тижнями ми стали свідками надзвичайної жорстокості з боку Росії. Наскільки я можу судити, вони посилили свої атаки.

І продовжила про телефонний дзвінок Путіну від президента Фінляндії Александра Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре.

-Чесно кажучи, я не розумію, чого, на їхню думку, можна цим досягти. У минулому — маючи чітку підтримку решти Європи — ми щоразу, коли інші діяли односторонньо і їздили до Москви, наголошували: для нас, європейців, украй важливо триматися разом. Це те, за що багато хто з нас боровся всі ці роки, — наголосила Фредеріксен.

-Ми всі прагнемо миру. Але очевидно, що Росія — ні. Тому, на мою думку, слід бути дуже обережними, надаючи Путіну можливість, якої він не мав ще кілька годин тому.

Нагадаємо також, як повідомляло ІншеТВ, Або по-нашому, або ніяк. У Путіна теж розповіли про розмову з президентом Фінляндії та прем’єром Норвегії