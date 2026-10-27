Розмова Володимира Путіна з прем’єром Норвегії Йонасом Гаром Стере та президентом Фінляндії Олександром Стуббом відбулася з ініціативи фінської та норвезької сторін, повідомили у прес-службі Кремля.

В ході розмови:

-обговорювалося врегулювання війни Росії проти України з урахуванням переговорів Путіна зі спецпосланцем президента США Стівеном Віткоффом у Санкт-Петербурзі 21 жовтня та контактів Стубба та Стері з Віткоффом та Володимиром Зеленським в Осло

-сторони обговорили майбутні тристоронні переговори Росії-України-США в Абу-Дабі у першій половині листопада

-Путін виклав свою оцінку ситуації на фронті і нагадав про «першопричини» війни

-Путін заявив, що довгостроковий світ можливий лише «при повному та безумовному урахуванні законних інтересів РФ».

-Путін звернув увагу «на конфронтаційну політику країн ЄС та НАТО, яка веде до затягування бойових дій»

-сторони обговорили безпеку у Балтійському морі та Північній Європі

-Стубб і Стере наголосили на важливості дотримання міжнародного морського права та свободи судноплавства

-Путін повідомив про початок гуманітарної операції в районі окупованих Олешок за посередництва США та введення для цього тимчасового «режиму тиші» на херсонському напрямку

Путін, Стубб та Стере домовилися продовжувати прямі контакти по телефону, – йдеться у повідомленні.

Отже, про що знали, те й довідалися. Хоча, не про печенігів – вже прогрес. І можливо європейським лідерам час від часу треба переконатися, що клієнт у незмінному неадекваті. Врешті, Макрон теж думав, що в чомусь переконаєю