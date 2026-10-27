Компанія «Нова пошта» вже втілила проєкт приватної протиповітряної оборони, яка вже збивала російські ударні «шахеди».

Про це розповів співвласник групи компаній Nova Вячеслав Климов, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми одна з небагатьох компаній, яка реалізувала цей проєкт. Я не хочу розголошувати вам цифри, але ми маємо збиття шахедів», — сказав він.

За його словами, зараз бізнес може брати на себе функції, які до повномасштабного вторгнення «вважалися виключною сферою відповідальності держави».

Климов додав, що бізнес також може мати власні служби для гасіння пожеж на своїх виробництвах, щоб не чекати ДСНС. За його словами, великі бізнеси шукають в Європі пожежні машини, щоб створювати власні служби.

Нагадаємо, що на початку березня уряд вніс зміни до експериментального проєкту із залучення підприємств до державної системи ППО. Тепер підприємства критичної інфраструктури зможуть створювати власні групи протиповітряної оборони для захисту своїх об’єктів.

Командування Повітряних сил ЗСУ зможе тимчасово передавати підприємствам засоби ППО й боєприпаси, які наразі не використовують бойові підрозділи. Поповнення використаних боєприпасів здійснюватиметься за спрощеною процедурою на підставі акта про фактичні витрати.