Американський стартап Castelion отримав від дослідницької лабораторії ВПС США (AFRL) зміну до контракту, що дозволяє розпочати інтеграцію гіперзвукової ракети Blackbeard на винищувач F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Castelion.

Американська компанія Castelion отримала від дослідницької лабораторії ВПС США (AFRL) зміну до чинного контракту. Вона дозволяє почати роботи з установки гіперзвукової ракети Blackbeard на винищувач F-16. Про це компанія повідомила 26 жовтня. Раніше Castelion вже працювала над цією ракетою для ВМС і армії США.

“Castelion отримала зміну до чинного контракту з Дослідницькою лабораторією ВПС на початок інтеграції Blackbeard з F-16. Ми вдячні ВПС за довіру”, – написала компанія в X.

Скільки коштує ця зміна, як довго триватимуть роботи і коли можливий перший пуск ракети з F-16, Castelion не повідомила. У ВПС США нагороду не коментували.

Blackbeard має летіти зі швидкістю понад 5 Махів і маневрувати в атмосфері. Тому її важче перехопити, ніж балістичну ракету, яка летить по передбачуваній траєкторії. Castelion хоче випускати цю ракету дешево і у великій кількості. Компанію у 2022 році заснували колишні інженери SpaceX, вона розташована в Торрансі (Каліфорнія). У Ріо-Ранчо (Нью-Мексико) вона будує завод, який має випускати 500 ракет на рік.

У вересні AFRL збільшила вартість чинного контракту з Castelion на 16,4 млн доларів, до 37,2 млн доларів. Контракт стосується недорогої серійної ракети великої дальності й діє до червня 2028 року. Castelion не уточнила, чи належить нова зміна саме до цього контракту.