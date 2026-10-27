Президент Фінляндії Олександр Стубб та прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з Володимиром Путіним у вівторок, 27 жовтня.

Про це сказано на сайті канцелярії президента Фінляндії.

Дзвінок відбувся з ініціативи європейських лідерів, які заздалегідь проконсультувалися з Україною. Наголошується, що метою розмови було передати Путіну «послання України про майбутні мирні переговори в Абу-Дабі», а також закликати до завершення воєнних дій та продовження мирних переговорів.

«Розмова була прямою і предметною. Ми сусіди Росії. Те, як закінчиться війна, вплине на безпеку Фінляндії та Норвегії, а також усієї Європи загалом. Для припинення війни потрібні прямі переговори», — заявив Стубб.

Стере зазначив, що війна завдає величезних людських страждань і тягне за собою великі витрати.

«Війна залишає слід на багатьох поколіннях. Під час телефонної розмови ми наголосили на важливості деескалації», — сказав прем’єр Норвегії.

Коментар Зеленського

Президент України Володимир Зеленський вже провів розмову з переговорниками і повідомив про це наступне:

-Говорив із Президентом Фінляндії Александром Стуббом і Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре за підсумками їхнього сьогоднішнього дзвінка з російським керівником та в продовження наших дискусій в Осло з представниками Америки, Європи і НАТО. Вдячний за детальний бриф і цю активність на підтримку нашої дипломатії та спільних з усіма партнерами мирних зусиль.

Алекс і Йонас чітко сказали російському керівнику про те, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо нашої енергетики та інфраструктури. Обговорили підготовку тристоронньої зустрічі, яка запланована на листопад на рівні команд – українська, американська, російська. Фінляндія та Норвегія, як країни, що межують із Росією, мають особливий інтерес у правильних і надійних безпекових рішеннях. Обговорили також і різні формати нашої взаємодії з партнерами в Європі, які можуть бути корисними для подальшої підтримки дипломатії, нашого захисту та спільної безпеки.

Мир має бути, деескалація потрібна, і затягування війни Росією має припинитись. Дякую всім, хто з Україною!