Молдова запропонувала українському бізнесу використовувати свою залізницю для експорту товарів у Румунію та інші країни Балканського регіону зі знижкою 50% на транзит. Про це заявив прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан під час Київського міжнародного економічного форуму, пише Кореспондент.

Молдова може стати важливим логістичним коридором для українських експортерів, які прагнуть розширити присутність на європейських ринках, переконаний голова молдовського уряду.

Тофан наголосив, що економіка Румунії перевищує 480 млрд доларів, а сама Молдова вже спрямовує до цієї країни близько 30% свого експорту.

Подібними маршрутами, на його думку, можуть активніше користуватися й українські підприємства.

Молдовський прем’єр визнав, що постанова знизити тарифи на залізничний транзит українських вантажів на 50% ухвалювалася нелегко. Серед головних труднощів він назвав обмежені можливості державного бюджету, інтереси місцевих фермерів та незадовільний стан окремих ділянок залізничної інфраструктури.

Утім, Кишинів готовий разом із Києвом модернізувати транспортні шляхи, спрощувати перетин кордону та розвивати нові маршрути для перевезення товарів.

Така співпраця допоможе українським виробникам здобути додаткові можливості для постачання продукції в Румунію та інші європейські країни.