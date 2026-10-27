Головне управління ДПС у Миколаївській області оголошує конкурс на включення до Єдиного реєстру суб’єктів господарювання, яким протягом 2027 року буде надано право здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що перейшло у власність держави.

Засідання конкурсної комісії відбудеться орієнтовно 15 грудня 2026 року за адресою: м. Миколаїв, вул. Героїв Рятувальників 6. Кінцевий термін надання документів на розгляд комісії – 04 грудня 2026 року. Довідки за телефоном: (0512) 53-80-10.

Для участі в конкурсі необхідно надати до Головного управління ДПС у Миколаївській області такі документи:

заяву про включення до Єдиного реєстру із зазначенням ПІБ керівника та головного бухгалтера, юридичної (фактичної) адреси підприємства, кількості працівників, вартості власного капіталу, наявності офіційної сторінки або електронної адреси в мережі Інтернет;

копію установчого документа, засвідчену суб’єктом господарювання; якщо суб’єкт господарювання на дату подачі документів перебуває у Єдиному реєстрі і протягом останнього року до установчого документу не вносилися зміни, копія установчого документу не надається;

копію витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

копію свідоцтва платника податку на додану вартість;

довідки про відсутність податкового боргу та заборгованості перед державними цільовими фондами;

копії ліцензій (при наявності) на право здійснення окремих видів господарської діяльності;

довідку про наявність власних складських приміщень або копію договору оренди складських приміщень, що розташовані на території Миколаївської області;

довідки з установ банків про відкриті рахунки у національній валюті України;

копії документів, що підтверджують можливість проведення біржових торгів – свідоцтво про реєстрацію члена біржі, власника біржового місця;

фінансову звітність за останній звітний період поточного року, що передує даті подачі документів – баланс, звіт про фінансові результати;

копію паспорта директора.

Додатково: сканований пакет документів надавати управлінню по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Миколаївській області за адресою електронної пошти: mk.borg@tax.gov.ua.