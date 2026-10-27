Цей крок стане черговою поступкою США на користь Москви, оскільки президент Трамп вдається до економічних стимулів, сподіваючись, що вони допоможуть покласти край війні в Україні.

Про це пише NYT.

Адміністрація Трампа розглядає можливість надання Росії нової поступки: зняття санкцій із головного державного інвестиційного фонду країни, який американські посадовці тривалий час вважали одним із найпотужніших інструментів міжнародного впливу Кремля.

За словами осіб, обізнаних із перебігом переговорів, російські посадовці наполягають на цьому кроці в межах ширшого обговорення участі фонду в постачанні російського дизельного пального до Сполучених Штатів.

Представник адміністрації США підтвердив, що влада розглядає заявку фонду на скасування санкцій (відповідно до встановлених процедур) у межах зусиль, спрямованих на «покращення російсько-американських відносин і сприяння припиненню війни». Цей посадовець, який погодився надати коментар на умовах анонімності через делікатність переговорів, охарактеризував керівника фонду Кирила Дмитрієва як «корисного посередника» для американської сторони в обговореннях щодо завершення конфлікту.

Розгляд питання про подальше послаблення санкцій проти Росії — про що раніше не повідомлялося — демонструє, як Кремль використовує нещодавню активізацію дипломатичних зусиль навколо війни в Україні для просування порядку денного, який, судячи з усього, має мало спільного з досягненням миру.

Протягом останніх тижнів представники Трампа та Володимир Путін обговорювали продаж частки російського нафтового гіганта групі інвесторів, що мають широкі зв’язки; проєкт із видобутку природного газу на Алясці (з якого, до речі, звільнилися кілька керівників через побоювання щодо прихованого російського фінансування); а також пропозицію збільшити експорт російського газу до Європи, що викликало шок в європейських урядах.

Скасування санкцій проти багатомільярдного «Російського фонду прямих інвестицій» (РФПІ) означало б суттєвий відступ від багаторічної політики США, спрямованої на використання економічного тиску для зміни поведінки Росії. Фонд інвестував мільярди доларів у російські компанії — часто спільно з інвесторами з Близького Сходу та інших регіонів, — сприяючи розширенню глобального впливу Росії.

Адміністрація Байдена запровадила санкції проти цього фонду через кілька днів після російського вторгнення в Україну у 2022 році, назвавши його «особистим гаманцем» президента РФ Володимира Путіна та «символом російської клептократії».

Ерік Грін, який на той час відповідав за політику щодо Росії в Раді національної безпеки при Білому домі, зазначив, що цей фонд став однією з першочергових цілей. Це пояснюється тим, що доступ фонду до західної фінансової системи міг допомогти Росії фінансувати війну, а також його «зв’язком із проєктами, які тісно асоціюються з Путіним».

За словами високопоставленого російського чиновника, наразі фонд відіграє провідну роль у реалізації «дизельної угоди» пана Трампа, сприяючи організації перших поставок російського дизельного пального до Сполучених Штатів після того, як 9 жовтня пан Трамп призупинив дію санкцій щодо цього продукту. Керівник фонду, пан Дмитрієв, виступав у ролі економічного посланця пана Путіна в адміністрації Трампа, очолюючи зусилля Кремля, спрямовані на те, щоб переконати американських посадовців у значному потенціалі ділових угод із Росією.

«Співпраця з Кирилом була справді дуже, дуже плідною», — сказав Стів Віткофф, спеціальний посланець пана Трампа з питань мирних місій, звертаючись до пана Путіна за столом переговорів у Санкт-Петербурзі (Росія) минулого тижня.

На думку команди Трампа, укладення ділових угод із Путіним зараз може допомогти покласти край війні в Україні, продемонструвавши російському президенту, що Сполучені Штати серйозно налаштовані на побудову нових і процвітаючих відносин із Москвою. Натомість, на думку численних критиків такого підходу — серед яких є й деякі законодавці-республіканці, — пан Трамп просто віддає економічні вигоди Путіну, не чинячи на нього жодного тиску з вимогою припинити війну.

Пан Грін, колишній посадовець адміністрації Байдена, зазначив, що зняття санкцій із фонду стало б «дуже чітким сигналом про те, що ми відступаємо від своєї попередньої позиції: не послаблювати економічні санкції та інші обмеження, доки не буде досягнуто врегулювання ситуації в Україні». Виступаючи на конференції в Москві 16 жовтня, Дмитрієв заявив, що угода щодо дизельного пального є одним із «конкретних прикладів», які починають переконувати американців у тому, що «санкції, в принципі, є філософськими помилковими». Він зазначив, що його фонд готовий забезпечити проведення платежів зі США за російське дизельне пальне, попри «море санкційних обмежень».

За словами осіб, обізнаних із перебігом переговорів, пан Дмитрієв не згадав про те, що на тлі обговорення угоди щодо дизельного пального він намагався домогтися зняття санкцій зі свого власного фонду. Як стверджують ці джерела, фонд пана Дмитрієва запропонував виступити посередником у продажу російського дизельного пального до Сполучених Штатів, водночас наполягаючи на послабленні американських санкцій, накладених на сам фонд.

Ці переговори відбувалися в той час, коли Дмитрієв сприяв реалізації ініціативи, спрямованої на те, щоб забезпечити пану Трампу помітний успіх у ас, коли ціни на дизельне пальне сягнули рекордних позначок.

За словами російських посадовців, цього місяця до Сполучених Штатів вирушили три танкери з російським дизельним пальним. Як повідомив у п’ятницю віцепрем’єр-міністр РФ Олександр Новак, ці поставки було здійснено «за значної підтримки» фонду пана Дмітрієва.

За інформацією осіб, обізнаних із перебігом переговорів, дизельне пальне було відправлено ще до того, як будь-хто з американських покупців здійснив оплату. Згідно з даними компаній Kpler та TankerTrackers.com, що займаються відстеженням суден, один із танкерів — Agioi Fanendes — мав прибути до США 7 листопада (судно вийшло з російського порту Приморськ 23 жовтня). Нещодавно судно змінило пункт призначення: замість Нью-Йорка вказано «за вказівкою» (for orders) — це означає, що екіпаж поки не отримав інструкцій щодо того, де саме розвантажувати вантаж.

Поки фонд пана Дмітрієва домагався послаблення санкцій у контексті переговорів щодо постачання дизельного пального, Міністерство фінансів США зайняло позицію, що фонд уже має всі необхідні дозволи для проведення операцій із цим товаром. Це стало можливим завдяки оголошенню Мінфіну від 9 жовтня про призупинення дії санкцій щодо російського дизельного пального.

Натомість, як зазначають обізнані з процесом джерела, Міністерство фінансів розглядає заявки фонду на зняття санкцій у стандартному порядку. Це означає, що заявнику доведеться довести: причини, через які проти нього свого часу було запроваджено санкції, більше не актуальні.

Попри прихильну риторику пана Трампа щодо Путіна, він досі залишив чинними майже всі санкції проти Росії, запроваджені за часів адміністрації Байдена.

Водночас Дмітрієв — фінансист, який вільно володіє англійською мовою та навчався в Гарварді й Стенфорді, — продемонстрував значний вплив на адміністрацію Трампа. Він очолив зусилля Кремля, спрямовані на пропозицію Вашингтону потенційних економічних угод. Ця стратегія, вочевидь, має на меті спонукати пана Трампа зосередитися на веденні бізнесу з Росією, а не на тиску з вимогою припинити вторгнення в Україну. «Лід нарешті рушив», — заявив пан Дмитрієв на конференції 16 жовтня, наголошуючи, що йдеться про угоди зі Сполученими Штатами, які можуть бути укладені «вже зараз», а не лише після завершення війни.

За словами людей, знайомих із ними, дружина Дмитрієва близька з однією з дочок пана Путіна. Сам же Дмитрієв вів справи з лідерами країн Перської затоки — зокрема, зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом, який також має вплив на пана Трампа.

Під час пандемії Дмитрієв та його фонд фінансували розробку російської вакцини проти COVID-19, організовували її поширення у світі й часто критикували західні вакцини. Після того як два роки тому пан Трамп знову був обраний президентом, Дмитрієв почав майже щодня писати в соцмережі X (англійською мовою), повторюючи тези Білого дому.

«Ідеологічне розпалювання війни — цей “стиль мислення Байдена” — відкидають як деструктивний і неефективний», — написав він минулого тижня з приводу угоди пана Трампа щодо постачання дизельного пального.

Головними співрозмовниками Дмитрієва в США стали пан Віткофф — девелопер у сфері нерухомості й друг пана Трампа, — а також Джаред Кушнер, зять пана Трампа. Минулого тижня в Санкт-Петербурзі пан Віткофф схвально зауважив у розмові з паном Дмитрієвим: «Наше Міністерство фінансів зараз працює з вами незалежно».

«Гадаю, це допомагає зрозуміти, які можливості існують для наших двох країн, — продовжив пан Віткофф. — Ми навіть відкрито обговорюємо це зараз з українцями, щоб дати їм певне уявлення про те, які перспективи відкриються після завершення всього цього конфлікту».