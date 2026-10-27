Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, П’ять жінок прямо звинуватили Трампа в зґвалтуванні чи сексуальному насильстві в присутності Епштейна

Тепер спливають подробиці звіту. The Telegraph пише про один із епізодів доповіді, а саме про історію колишньої міс Швейцарії Беатріс Кеул, яка звинуватила президента США Дональда Трампа у зґвалтуванні.

Кеул ще незадовго до виборів 2024 року заявила, що президент домагався її в листопаді 1993 року, а тепер вона стверджує, що Трамп також зґвалтував її під час того інциденту.

Кеул заявила, що познайомилася з Трампом, коли їй було 24 роки, на прес-конференції, присвяченій конкурсу краси в нью-йоркському готелі Plaza, який на той час належав йому.

За словами Кеул, Трамп пообіцяв їй оформити візу і заявив, що зможе забезпечити її вступ до Нью-Йоркського університету.

«Я подбаю про тебе», — сказав він їй, згідно з твердженнями, що містяться у звіті.

Після того як Трамп відійшов від них, Кеул сказала, що до неї одразу ж підійшов Джеффрі Епштейн, який відрекомендувався «найкращим другом» і запросив її на вечірку в Мар-а-Лаго.

«Ми організовуємо багато вечірок із Доном», — сказав їй Епштейн.

За повідомленням демократів, представник Трампа згодом нібито запросив Кеул зустрітися з майбутнім президентом на другому поверсі готелю Plaza.

«Як повідомляється, увійшовши до приміщення, Трамп схопив Кеул ззаду і зґвалтував її, при цьому розірвавши її сукню та спричинивши кровотечу й синці на кількох частинах тіла», — йдеться у звіті.

Після нападу Кеул заявила, що Трамп «посадив її на край ліжка, повторив свої обіцянки організувати візу та вступ до Нью-Йоркського університету й змусив її пообіцяти мовчати, сказавши: «Шоу має тривати».

У своїх початкових заявах, зроблених у жовтні 2024 року, Кеул звинуватила Трампа в тому, що він домагався її в готелі Plaza у 1993 році.

«Він цілував мене в губи й шию. Він намагався підняти мою сукню. Він хапав і торкався мого тіла всюди, де тільки міг», — розповіла вона.

Також повідомляється, що давній друг розповів, ніби Кеул «уперше поділилася з ним своєю історією про небажані сексуальні домагання з боку Трампа 20 років тому і що її розповідь про цей інцидент не змінилася за минулі роки».

Білий дім спростував ці твердження й назвав їх «відчайдушною спробою оскаженілих демократів відволікти увагу американців від республіканського електорату, що набирає сили завдяки історичним досягненням президента Трампа».