Демократи в Юридичному комітеті американської Палати представників закликали призначити спецпрокурора, щоб розслідувати ймовірні зв’язки президента Дональда Трампа із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном. У звіті від 26 жовтня вони стверджують, що п’ять жінок прямо звинуватили Трампа в зґвалтуванні чи сексуальному насильстві в присутності Епштейна. У Білому домі заявили, що жодне з цих звинувачень не відповідає дійсності.

Про це пише видання The Hill із посиланням на звіт демократів Юридичного комітету Палати представників, передає Суспільне.

У звіті демократи зазначили, що спецпрокурор потрібен, щоб розслідувати не лише ймовірні зв’язки Трампа з Епштейном, а й усіх спільників Епштейна. Цих людей, за їхніми словами, треба притягнути до кримінальної відповідальності.

«Дональд Трамп каже, що знав Джеффрі Епштейна, “так само, як його знали всі в Палм-Біч”. Не зовсім так. Докази, які стосуються 11 жінок, розповідають зовсім іншу й значно викривальнішу історію про їхні стосунки та про насильство над молодими жінками й дівчатами в їхньому колі», — заявив найвищий за рангом демократ у Юридичному комітеті Палати представників Джеймі Раскін.

За даними звіту, докази стосуються 11 жінок. П’ять із них прямо звинуватили президента в зґвалтуванні чи сексуальному насильстві в товаристві Епштейна або в його безпосередній присутності. Демократи також стверджують, що генеральний прокурор США Тодд Бланш приховує «додаткові докази, які безпосередньо вказують на причетність Трампа».

«Замість того щоб домагатися справедливості для постраждалих від Епштейна, колишня генеральна прокурорка Пем Бонді та генеральний прокурор Бланш керували Міністерством юстиції як приватною юридичною фірмою, що захищає їхнього колишнього клієнта», — написали автори звіту.

Під час слухань у Юридичному комітеті Палати представників щодо файлів Епштейна в лютому Бонді заявила, що «немає доказів того, що Дональд Трамп учинив злочин».

Трамп раніше заперечував, що мав дружні стосунки з Епштейном, і стверджував, що ніколи не бував на його приватному острові чи в його літаку.

Речниця Білого дому Лорен Біс сказала The Hill, що жодне з тверджень у звіті не відповідає дійсності. Вона назвала звіт відчайдушною спробою демократів відволікти американців від піднесення республіканців завдяки досягненням Трампа.

«Президент вигнав Джеффрі Епштейна зі свого клубу Мар-а-Лаго, оскільки той був мерзотником, а самого президента повністю виправдали в усьому, що стосується Епштейна», — додала Біс.

Передісторія публікації «файлів Епштейна» й позиція Трампа

12 листопада 2025 року комітет із нагляду Палати представників США опублікував 20 тисяч сторінок приватної кореспонденції Епштейна. У листах згадується президент США Дональд Трамп. Зокрема, у листі від квітня 2011 року Епштейн писав, що Трамп провів кілька годин у його будинку з однією з жертв торгівлі людьми.

У Білому домі заявили, що оприлюднені комітетом листи є «фейком» та «спробою дискредитувати президента Трампа». Речниця Білого дому Керолайн Левітт стверджувала, що Дональд Трамп «вигнав Джеффрі Епштейна зі свого клубу» та «не був причетним до злочинів Епштейна».

16 листопада очільник Білого дому закликав республіканців у Палаті представників проголосувати за оприлюднення «файлів Епштейна», аби «відійти від цього обману демократів», хоча раніше виступав проти такого рішення. 18 листопада Палата представників підтримала ініціативу і майже одноголосно з результатом 427 голосів проти одного.

19 листопада Трамп підписав ухвалений обома палатами Конгресу законопроєкт, який зобов’язує Міністерство юстиції оприлюднити всі несекретні документи, пов’язані з Джеффрі Епштейном.

Справа Джеффрі Епштейна

Джеффрі Епштейн мав тісні контакти з представниками вищих кіл американської політики та шоубізнесу. Фінансиста роками підозрювали в секс-торгівлі неповнолітніми, але певний час йому вдавалося уникати обвинувачень.

У липні 2019 року слідство в справі Епштейна відновили, 6 липня його затримали в штаті Нью-Джерсі. Фінансисту висунули звинувачення в сексуальному насильстві та залученні неповнолітніх у проституцію.

10 серпня 2019 року Епштейна знайшли мертвим у своїй камері. Офіційною причиною його смерті вважається самогубство. Двоє співробітників тюремного бюро, які мали охороняти Епштейна в ніч, коли той наклав на себе руки, зізналися, що спали та переглядали інтернет під час своєї зміни, хоча мали перевіряти камеру фінансиста кожні 30 хвилин. Вони визнали, що дали неправдиві свідчення, та уклали угоду з прокурорами.

Подругу та помічницю Епштейна Ґілейн Максвел затримали улітку 2020 року. За версією слідства, Максвел була пособницею Епштейна: вона шукала дівчат молодше 18 років, здобувала їхню довіру й схиляла до сексуальних контактів із фінансистом. 29 грудня 2021 року суд у Нью-Йорку визнав Ґілейн Максвел винною в допомозі фінансисту Джеффрі Епштейну здійснювати сексуальне насильство над неповнолітніми дівчатами. Її засудили до 20 років ув’язнення.