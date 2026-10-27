26 жовтня на території Миколаївщині зареєстровано дві пожежі.

Одна з них виникла в житловому секторі — у с. Киселівка Заводської громади Миколаївського району. Горів будинок, який наразі не експлуатується. Пожежу загасили на площі 70 кв. м. До гасіння залучався підрозділ ДСНС та відділення місцевої пожежної охорони с. Заводське.

Ще один епізод — займання очерету на відкритій території у м. Миколаєві. Тут площа горіння склала 20 кв. м.

В обох випадках причини виникнення пожеж наразі встановлюються.