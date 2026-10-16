Румунія поклала на росію відповідальність за атаки на цивільні судна в Чорному морі. Це питання планують розглянути на рівні НАТО.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою, передає Mind.

Авіаційні та морські рятувальні служби шукають зниклих членів екіпажу цивільного судна, яке, за її словами, російські війська атакували у виключній економічній зоні Румунії в Чорному морі. П’ятьох врятованих моряків уже доправили гелікоптером до лікарні в Констанці. Стан постраждалих стабільний. Деякі з них отримують медичну допомогу через опіки та отруєння димом.

За словами очільниці румунського дипломатичного відомства, за останню добу атак зазнали чотири цивільні судна, зокрема в територіальних водах та виключній економічній зоні Румунії. Унаслідок цих атак, за її даними, загинули восьмеро людей.

Цою наголосила, що росія перетворює Чорне море на небезпечну зону для цивільного судноплавства та несе повну відповідальність за атаки й загибель моряків.

Вона також зазначила, що останнім часом фіксують збільшення кількості російських безпілотників типу Shahed та інших повітряних і морських дронів, які порушують повітряний простір країни. Через це військові вже піднімали винищувачі для патрулювання.

«Бухарест поінформував про ці інциденти союзників і європейських партнерів. Країни узгодили проведення Генеральної асамблеї НАТО найближчими днями. Засідання скличе генеральний секретар Марк Рютте після зустрічі з президентом Нікушором Даном та прем’єр-міністром Болгарії Руменом Радевим. Румунія продовжує наполягати на припиненні вогню в акваторії Чорного моря, аби усунути ризики для цивільних суден та відновити безпеку судноплавства на цій важливій світовій артерії торгівлі продовольством», – наголосила глава МЗС.

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