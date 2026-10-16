Трамп дав велике інтерв’ю консервативному Newsmax, у якому знову навісив усіх собак на Зеленського і вдався навіть до повторення відвертої російської пропаганди про те, що це Зеленський, не Путін, зруйнував Україну і таке інше. Тож ми цю маячню ретранслювати не будемо, тим більше, що до 3 листопада ще наслухаємося подібного більше, ніж хотіли б.

Але є один момент, який звернув на себе нашу увагу. Трамп знову заговорив про Крим, згадав Обаму й те, що він омивається океанами, але менше з тим. Цього разу він оцінював Крим не як політик, а як девелопер.

-Крим — безумовно найцінніша частина України. Ви розумієте, про що я? З чотирьох боків океан. Найкрасивіший шматок землі. Я девелопер нерухомості. Я знаю, що таке хороша земля.

То що, не тільки тунель до Аляски обговорювали Віткофф і Кушнер з Дмітрієвим масними вечорами з посікунчиками, але й Крим? Після дизель-дейл можливо все.