Чоловіка, який, за повідомленням, погрожував смертю 12-річному громадянинові України у місті Стараховиці, потрапив під варту.

Інцидент стався через національність підлітка. Прокурор Данєль Прокопович заявив, що інцидент трапився на початку жовтня, передає Українська служба «Польського Радіо».

«Чоловік направляв 12-річному громадянинові України, зокрема, погрози позбавити життя з використанням ножа і сокири. Про цей інцидент повідомлено поліціянтам, які почали втручання і невдовзі затримали цього чоловіка», — сказав прокурор.

Після того, як йому пред’явили звинувачення, підозрюваний зізнався у скоєному і надав пояснення.

«Один закид пов’язаний з образою і направленням погроз стосовно цього хлопця. Щоправда, чоловік зізнався у вчиненні дії, яку йому інкримінують. І дав пояснення, які на подальшому етапі розгляду справи потребують перевірки», — додав прокурор Данєль Прокопович.

За погрози та публічну образу через національність передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

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