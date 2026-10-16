15 жовтня та в ніч проти 16-го на території Миколаївщини зареєстровано 3 пожежі.

Одна з них виникла в житловому секторі — у с. Вільне Запоріжжя Вільнозапорізької громади Баштанського району.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, тут на території приватного домоволодіння горіли господарча споруда, гараж та легковий автомобіль. Пожежу загасили надзвичайники на загальній площі 60 кв. м.

Інші два епізоди — займання сухостою на відкритих територіях.

Підрозділами ДСНС забезпечено реагування на всі повідомлення.

Як повідомляло Інше ТВ, Одна з чотирьох пожеж на Миколаївщині спалахнула через російську атаку